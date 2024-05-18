تقرير مصور | علاقات متوترة داخل حكومة الحرب الصهيونية وترجيحات بتفككها قريباً

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) عن مصادر في “كابينيت الحرب”، لم تسمها، قولها إن العلاقات داخل الكابينيت بتشكيلته المصغرة “تدهورت بشكل كبير” في الآونة الأخيرة ليس بين المستوى السياسي نفسه وحسب إنما بين المستوى السياسي والعسكري أيضا.

وأفيد بأن “التوترات داخل ’كابينيت الحرب’ نشبت خصوصا جراء عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية وعدم إحراز تقدم في مسألة المختطفين”؛ حسبما أوردت “كان 11”.

ورأت المصادر نفسها أن “تفكك ’كابينيت الحرب’ بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن العلاقات المتوترة داخله ليست بين المستوى السياسي نفسه وحسب، إنما أيضا بين المستوى السياسي والمستوى العسكري أيضا”.

ولم توضح المصادر نفسها في ما إذا كان الحديث يدور عن انسحاب الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من “كابينيت الحرب”، كما لم يستبعد التقرير نفسه احتمالية انسحاب وزير الأمن، يوآف غالانت، من الكابينيت أيضا.

ورجح التقرير أنه “في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح من دون دعم وموافقة واشنطن ومن دون إحراز تقدم في مسألة المختطفين، فإن أعضاء في ’كابينيت الحرب’ سيعلنون انسحابهم منه ما سيؤدي إلى تفككه”.

وأورد أن “الأسابيع القريبة المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق لغانتس وآيزنكوت وغالانت حتى يقرروا في ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع نتنياهو، وكذلك بالنسبة للأخير الذي سيكون عليه الاختيار بين غانتس وآيزنكوت وغالانت وبين بن غفير وسموتريتش”.

ويتكشف المزيد من العجز والفشل الصهيوني في الحرب ضد قطاع غزة بعد التشكيك الكبير من داخل الحكومة وخارجها بالقدرة على الانتصار على المقاومة الفلسطينية وبلوغ الانقسامات داخل مجلس الحرب الى حد يهدد مصير هذا المجلس.

وفي السياق، التئم “كابينيت الحرب” ليل الخميس – الجمعة لمناقشة مسألة المفاوضات لصفقة تبادل الأسرى، وقد استمرت الجلسة 10 دقائق فقط قبل أن يقاطع نتنياهو المتحدثين وأخبرهم أنه لم يتبق وقت كاف لمناقشة المسألة وسيتم تحديد جلسة أخرى لاستكمال المناقشة.

ومن المزمع أن ينعقد “كابينيت الحرب” مجددا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت لاستكمال المناقشات.

المصدر: المنار + عرب 48