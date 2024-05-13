الشيخ قاووق : مُسيّرات المقاومة تستطيع أن تصل حيث نُريد أن تَصل

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ”تصاعد الضغوط دليل على نجاح إستراتيجية المقاومة وأكد أنّ لا عودة للمستوطنين الصهاينة إلى الشمال قبل وقف العدوان على غزة” .

وشدّد سماحته على أنّ”ردّ المقاومة القويّ والسّريع على إستهداف المدنيين أحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة “.

وأشار الشيخ قاووق إلى أنّ”إسرائيل لا تُقيم وزناً ولا تحسب حساباً لإجتماعات القمة العربية لكنها تحسب ألف حساب للمقاومة”.

كلام الشيخ نبيل قاووق جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد أحمد حسن معتوق بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء ، علماء دين والأهالي .

وتابع :” العدوّ الإسرائيلي اعترف أنّ صواريخ القبة الحديدية وطائرة f16 فشلت في إعتراض مُسيّرة المقاومة في لبنان وأصابت أهدافها”.

وأكد الشيخ قاووق أنّ”مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة أن تصل إلى حيث يجب أن تصل في شمال فلسطين المحتلة ، إلى عكا وما بعد عكا ، إلى حيفا وما بعد حيفا ، وقد أثبتت المقاومة أنها في مستوى التحدي ونجحت في أن تكسر المعادلات والقواعد الإسرائيلية أمام العالم وبالصوت والصورة”.

ولفت الشيخ قاووق إلى أنّ” العدوّ الإسرائيلي العاجز في الميدان وفي كسر المعادلات اصطدم بمعادلة الردّ القوي من المقاومة بأنّ التصعيد بالتصعيد والتدمير بالتدمير والتوسعة بالتوسعة والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم “.

وأشار إلى أنّ” أميركا وإسرائيل متّفقتان على الأهداف العدوانية ومختلفتان على الأسلوب ، وقال : العدوان الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود وأُصيب بفشل إستراتيجي والدليل عودة المواجهة في غزّة إلى المربّع الجغرافي الأول”.

وختم الشيخ قاووق : “كلّ المؤسسات الدولية سقطت أمام اختبار حرب الإبادة في غزة”.

المصدر: موقع المنار