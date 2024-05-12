مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحرب في غزة وصلت لمستويات مروعة وهي وصمة عار على جبين الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 11:58

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحرب في غزة وصلت لمستويات مروعة وهي وصمة عار على جبين الإنسانية

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
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