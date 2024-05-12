مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحرب في غزة وصلت لمستويات مروعة وهي وصمة عار على جبين الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 11:58
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جيش الاحتلال الصهيوني اعترف بمقتل جندي خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية في دمشق: شعبنا ومقاومته يقاتلون في معركة غير مسبوقة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 أيار الساعة 5 عصرًا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الدفاع المدني في غزة: معظم المستشفيات في محافظتي غزة والشمال خرجت عن الخدمة
الدفاع المدني في غزة: لا توجد أي خدمات طبية أو مساعدات إنسانية للنازحين في شمال القطاع وخسرنا 80% من إمكانياتنا
المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة رامون الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ "الأرقب"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحرب في غزة وصلت لمستويات مروعة وهي وصمة عار على جبين الإنسانية
منذ 2 ساعة
12 May، 2024
عاجل
غزة
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