‫إعلام العدو: حادث غير عادي في الشمال جراء الهجوم الذي  ‫نفذه حزب الله بالطائرات الانتحارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2024 - 22:16

‫إعلام العدو: حادث غير عادي في الشمال جراء الهجوم الذي  ‫نفذه حزب الله بالطائرات الانتحارية

منذ 2 ساعة 11 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة