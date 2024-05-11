‫المقاومة الإسلامية استهدفت بمسيّرات انقضاضية قاعدة بيت  ‫هلل ومنصات القبة الحديدية المستحدثة وتعطل بعضها بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 20:36

‫المقاومة الإسلامية استهدفت بمسيّرات انقضاضية قاعدة بيت  ‫هلل ومنصات القبة الحديدية المستحدثة وتعطل بعضها بشكل كامل

منذ 26 mins 11 May، 2024
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