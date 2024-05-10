وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطِنة جراء القصف الصاروخي على بئر السبع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 18:50

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطِنة جراء القصف الصاروخي على بئر السبع

منذ 44 mins 10 May، 2024
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