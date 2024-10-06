مشفى “سوروكا” يعلن استقبال 24 مصاباً من عملية إطلاق النار في بئر السبع منهم اثنان بحالة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 18:06

مشفى “سوروكا” يعلن استقبال 24 مصاباً من عملية إطلاق النار في بئر السبع منهم اثنان بحالة خطيرة

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
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