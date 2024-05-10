بايدن يطلب من مساعديه متابعة التعاون مع تل ابيب بمحاربة حماس.. ولا قرار نهائي بتعليق شحن الأسلحة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع الحكومة الصهيونية لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس، على حد تعبيره.

ووفق ما جاء في البيان، أكد بايدن أنَّه لم يتم اتخاذ قرارٍ نهائي بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها الى تل ابيب، مشيراً الى أن الادارة الاميركية “طرحت بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس”.

بموازاة ذلك، ذكر موقع أكسيوس أنَّه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس اليوم بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إنَّ التقرير لن يصل إلى حد الجزم بأن اسرائيل تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية.

من جهته، رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أكد مواصلة العملية العسكرية في رفح بزعم العمل لهزيمة حركة حماس، مبرراً المجازر بحق المدنيين بأن جيشه يستهدف مقاتلي الحركة.

وحول الخلاف المزعوم مع الرئيس الاميركي جو بايدن قال “غالباً ما كنَّا نتفق وتحصل خلافات، وآمل أنَّ نتجاوز الخلاف هذه المرة”. وعن مرحلة ما بعد الحرب على غزة قال نتنياهو “سيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار”، على حد قوله.

كلام نتنياهو يأتي في وقت ذكرت فيه قناة رسمية إسرائيلية أن “حكومة نتنياهو تواجه خطر الانهيار بسبب عدم التوصل إلى صفقة تبادل جديدة في أعقاب كشف مصدر أميركي عن أنه تقرر وقف مفاوضات القاهرة بشكل مؤقت بسبب الوضع الحالي في رفح”.

المصدر: موقع المنار