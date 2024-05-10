حماس: الاعتداء على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الاعتداء على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم”، لافتة إلى أن “تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية بحق أسرانا سيكون صاعقاً لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال”.

وقالت إن “شعبنا لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وإن مقاومتنا ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة”. وأشارت إلى أن “شهادات تنكيل وتعذيب الأسرى تدلل على أن الاحتلال يتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضدهم بدافع العقاب والانتقام”، داعية “جماهير شعبنا وفصائله وشبابه إلى تصعيد حراكهم الثوري والمقاوم نصرة للأسرى في كافة الميادين وبشتى السبل”.

المصدر: مواقع إخبارية