إصابة شرطيين بجروح جراء إطلاق نار داخل مركز للشرطة في باريس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2024 - 03:32

إصابة شرطيين بجروح جراء إطلاق نار داخل مركز للشرطة في باريس

منذ 2 ساعة 10 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة