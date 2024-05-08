حماس: إعلان وزارة الصحة اكتشاف 7 مقابر جماعية في مستشفيات غزة حتى الآن دليل على الوحشية التي اقترفها الاحتلال في عدوانه على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 20:12

حماس: إعلان وزارة الصحة اكتشاف 7 مقابر جماعية في مستشفيات غزة حتى الآن دليل على الوحشية التي اقترفها الاحتلال في عدوانه على شعبنا

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
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