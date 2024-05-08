10 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للاحتلال على ساحة الشوا شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 18:34

10 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للاحتلال على ساحة الشوا شرق مدينة غزة

منذ 35 mins 8 May، 2024
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