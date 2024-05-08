مياه الجنوب : نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان

أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى أنه ” عطفاً على بيانها السابق، والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة. تؤكد المؤسسة بنتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له”،

ولفتت” عناية المشتركين والمواطنين المستفيدين عموماً الى انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل”.

وأكدت المؤسسة ” أن المياه التي تضخها حالياً من “نبع الطاسة” صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام