مياه الجنوب : نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 14:58

مياه الجنوب : نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان

منذ 59 mins 8 May، 2024
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
لبنان

أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى أنه ” عطفاً على بيانها السابق، والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة. تؤكد المؤسسة بنتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له”،

ولفتت” عناية المشتركين والمواطنين المستفيدين عموماً الى انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل”.

وأكدت المؤسسة ” أن المياه التي تضخها حالياً من “نبع الطاسة” صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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