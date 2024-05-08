الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أي وجود لجهات غير فلسطينية في معبر رفح، سنتعامل معه أنه وجود لقوة احتلال وستكون هدفاً مشروع للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 11:06
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه لولاية جديدة: نسعى إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب وسندافع عن وطننا بإخلاص
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أي وجود لجهات غير فلسطينية في معبر رفح، سنتعامل معه أنه وجود لقوة احتلال وستكون هدفاً مشروع للمقاومة
منذ 1 ساعة
8 May، 2024
عاجل
الجبهة الشعبية
رفح
غزة
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