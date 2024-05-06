بارزاني يزور طهران في رابع زيارة خلال 10 سنوات ويلتقي المسؤولين على رأسهم الإمام الخامنئي

يجري رئيس إقليم كردستان العراق، نيجبرفان بارزاني زيارته الرابعة خلال الـ10 سنوات الماضية إلى إيران، في زيارة تم التأكيد خلالها على التعاون الأمني والعسكري والسياسي بين الإقليم وإيران إضافة إلى النظر في تطلعات إقتصادية وتجارية بين الجانبين.

وتعتبر زيارة بارزاني الحالية إلى طهران الرابعة من نوعها خلال السنوات العشر الماضية باعتباره مسؤولا كبيرا في إقليم كردستان العراق، زيارة مهمة للغاية تأتي في أوضاع حساسة.

كما تعد هذه الزيارة التي تهدف إلى تحسين العلاقات بين إقليم كردستان وإيران، باعتبارها زيارة خاصة بعد التقلبات السياسية والأمنية التي شهدتها طهران وأربيل العام الماضي، كما تحظى دبلوماسياً بأهمية بالغة للإقليم وإيران.

وبعد أن شهدت العلاقات العميقة بين طهران وأربيل توتراً عقب أحداث العام الماضي والهجوم الصاروخي الإيراني على مقر الموساد السري في أربيل، فإن هذه الزيارة توضح أن إيران والعراق وإقليم كردستان تربطهم علاقات الصداقة والجيرة فهم أصدقاء وشركاء استراتيجيون، وروابطهم وشيجة.

والتقى بارزاني بسماحة الإمام السيد علي الخامنئي، كما التقى برئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

السيد رئيسي: يجب منع الصهاينة والعناصر المناهضة للثورة من استغلال اقليم كردستان ضد إيران

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي خلال لقائه نيجيرفان بارزاني، على ضرورة منع الصهاينة والعناصر المناهضة للثورة من استغلال اقليم كردستان ضد ايران.

واوضح الرئيس الايراني بأن علاقات كردستان مع إيران مبنية على روابط تاريخية ووطنية ودينية وثقافية، معربا عن أمله في أن تصبح هذه الزيارة نقطة تحول في تحسين مستوى العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وفي اشارة الى ان بناء عراق قوي وتعزيز الوحدة والتماسك في إطار العراق الموحد كان دائما موضع اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيّن السيد رئيسي بأن دعم إيران للأكراد خلال نظام صدام ومجزرة حلبجة وهجوم داعش يثبت أن إيران داعم وصديق كبير خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها العراق وكردستان.

واوضح بأن ايران حكومة وشعبا تعتبر أمن العراق من أمنها، مضيفا بأن ايران واثقة من حسن النية والصداقة بينها وبين الاخوة العراقيين والأكراد، ولكن بالنظر الى كراهية الأعداء بما في ذلك الكيان الصهيوني للشعب الإيراني، فإن ايران تتوقع من حكومة العراق وإقليم كردستان أن تمنع بشكل قاطع أي إستغلال او سوء استفادة لتراب هذا الإقليم ضد إيران من قبل عناصر العدو الصهيوني والعناصر المناهضة للثورة.

وضمن تقديره إجراءات حكومة العراق وإقليم كردستان في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية الثنائية، أكد الرئيس الايراني على ضرورة التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية موضحا بان نزع السلاح الكامل وغياب العناصر المناهضة للثورة في ألاراضي العراقية أمر ضروري.

كما اكد على انه لا يوجد لدى إيران أي عائق أمام توسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية مع إقليم كردستان، معتبرا الحدود الطويلة بين الجانبين فرصة ثمينة لتحسين مستوى العلاقات، مؤكدا على ان الأمن هو أساس أي نوع من التعاون وتوسيع التفاعلات الثنائية.

وشدد الرئيس الايراني على أنه لا ينبغي السماح للعناصر المعادية والخبيثة بتعطيل العلاقات الودية بين الطرفين في طريق توسيع التعاون الثنائي، مذكرا بأنه ينبغي أن تتجاوز وجهة نظر السمؤولين خبث الأجانب وتهدف الى تصميم وتنفيذ حلول لتطوير العلاقات في اتجاه توفير المنافع المتبادلة بين إيران والعراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص.

وبدوره اعرب نيجيرفان بارازاني عن سعادته بلقاء الرئيس الايراني، واشار الى أن القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية خلقت روابط عميقة بين الجانبين خلال سنوات طويلة من حسن الجوار، من الجمهورية الإسلامية. وأعرب عن تقديره العميق لإيران باعتبارها صديقا في الأوقات الصعبة ودولة وقفت دائما الى جانب العراق وإقليم كردستان في الازمات والمشاكل.

وثمن رئيس اقليم كردستان العراق دور القائد الشهيد قاسم سليماني في أمن وبقاء كردستان، مؤكدا على ان أساس العراق الجديد والعلاقات اليوم هي نتيجة التعاون السعيد بين إيران والعراق، وبالتالي فإن إيران ليست مجرد جارة لنا، مضيفا انه لولا الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، لما عرف ما هو مصير الحركة الكردية اليوم، ولافتا الى ان احترام هذا التعاون والتفاعلات هو خط أحمر لن يتم تجاوزه أبدا.

وفي اشارة الى أن حدود إيران وإقليم كردستان لم تكن مغلقة حتى في عهد كورونا، بين بارازاني بأن العلاقات الثنائية الماضية مشرفة ونتطلع لبناء مستقبل اكثر اشراقا ونتوقع من إيران أن تستمر في الوقوف الى جانبنا لحل المشاكل في العراق وبناء بلد مزدهر ومتقدم.

كما صرح رئيس اقليم كردستان بأنه لايوجد منطق سليم يسمح لنا بتفضيل العلاقات مع دولة قوية وصديقة على التعاون مع كيان اصبح في أسوأ أوضاعه اليوم مؤكدا على الالتزام في التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية.

يشار الى ان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد وصل الى طهران يوم امس الأحد على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

بارزاني: لن نسمح بالمساس بأمن إيران من إقليم كردستان

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق، أن أمن إيران هو أمننا ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق بالمساس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب نيجرفان بارزاني، في لقاء مع علي أكبر أحمديان ممثل الإمام الخامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، عن سعادته بتواجده في طهران والاجتماعات التي أجراها مع المسؤولين، وقال إن أمن إيران هو أمننا ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق أن يمس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب بارزاني عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين إقليم كوردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية على كافة الأصعدة، بما في ذلك البعد الأمني وتوسيع العلاقات الاقتصاد بشكل أكبر.

كما رحب أحمديان بتطور العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وشعب العراق، بما في ذلك شعب كردستان العراق، وأشار إلى العلاقات التاريخية والثقافية العميقة والطويلة الأمد، والتي تشكلت على أساس المثل المشتركة وتعززت على مر السنين، ولذلك، لا ينبغي السماح لأي طرف ثالث، بما في ذلك الكيان الصهيوني والمناهضين للثورة والمعارضين للجمهورية الإسلامية، بإلحاق الضرر بها.

كما أعلن استعداده للتعاون الشامل مع إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي. وأضاف أحمديان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لشعب وسيادة العراق وإقليم كردستان، وخاصة السيد نيجرفان بارزاني”.

كما أكد الجانبان على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق حتى الوصول انتيجتها والقضاء التام على الانفلات الأمني.

رئيس إقليم كردستان ووزير الخارجية الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين أربيل وطهران

وبحث بارزاني مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان العلاقات مع اربيل وطهران. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعرضا الأرضية والفرص المتاحة لزيادة الحركة التجارية ورفع حجم التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية وأعمال ومشاريع القطاع الخاص الإيراني في العراق وإقليم كردستان.

المصدر: مواقع