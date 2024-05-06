الأسد يلتقي الفياض في دمشق: داعمو الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم في أماكن أخرى

بحث الرئيس بشار الأسد مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعّال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.

وشدّد الرئيس الأسد على أن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعميه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

ونوّه الرئيس الأسد إلى أن صمود وقوة الجيشين السوري والعراقي كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية