قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 01:00

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 23 mins 5 May، 2024
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