طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 01:00
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طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 24 mins
5 May، 2024
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