القيادي في حماس عزت الرشق: يهددوننا باجتياح رفح ونعدهم بالفشل والهزيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 23:22
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة ردا على العدوان على القرى وآخرها كفركلا
مراسل المنار: طائرات العدو الحربية شنت عدوانا على مدينة الخيام وبلدية الضهيرة في جنوب لبنان
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف مناطق جبل بلاط والناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا وعيتا الشعب وكفركلا
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ211 على التوالي بدعم أميركي وغربي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34654 شهيداً و77908 جرحى منذ عملية طوفان الأقصى
الصحة في غزة: العدو ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و41 جريحاً خلال 24 ساعة
تظاهرة مليونية في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء ومسيرة جماهيرية في صعدة دعما لغزة
القوات اليمنية: نعلن بدء مرحلة استهداف السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الصهيونية المتجهة للكيان من البحر المتوسط
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
الرئيس التركي: قررنا وقف كل الصادرات الى "اسرائيل" الى حين رفع القيود المفروضة على ايصال المساعدات الى غزة
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة انتصرت لانها منعت العدو من تحقيق اهدافه المتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين
الشيخ قاسم للمنار: محور المقاومة اثبت انه جدير بدعم القضية الفلسطينية وردع "اسرائيل" واميركا وجدير بالتحرير
الشيخ قاسم للمنار: اذا كان العدو يستعد للحرب فنحن انهينا الاستهدادات ونحنا جاهزون لكل الخيارات
الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه حمى لبنان والمقاومة من اثمان اكبر بتضحيات المجاهدين وعوائلهم الذين يشرفون لبنان والعالم
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
القيادي في حماس عزت الرشق: يهددوننا باجتياح رفح ونعدهم بالفشل والهزيمة
منذ 1 ساعة
4 May، 2024
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