القيادي في حماس عزت الرشق: يهددوننا باجتياح رفح ونعدهم بالفشل والهزيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 23:22

القيادي في حماس عزت الرشق: يهددوننا باجتياح رفح ونعدهم بالفشل والهزيمة

منذ 1 ساعة 4 May، 2024
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