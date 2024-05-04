المقاومة الاسلامية تستهدف موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة رداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 4 2024 - 21:42

المقاومة الاسلامية تستهدف موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة رداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في كفركلا

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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