كتائب القسام تعلن أن مجاهديها استهدفوا ثكنة عسكرية صهيونية في محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 16:28

كتائب القسام تعلن أن مجاهديها استهدفوا ثكنة عسكرية صهيونية في محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 1 ساعة 4 May، 2024
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