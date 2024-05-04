الضفة الغربية | الاحتلال يشنّ عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم… والمقاومة تتصدى ببسالة

في الضفة الغربية المحتلة، دمرت جرافات الاحتلال منزلاً حاصرته لساعات في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم وسط استمرار الاشتباكات المسلحة مع مقاومين فلسطينيين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليل.

تغطية صحفية: مشاهد من هدم جرافات الاحتلال للمنزل الذي حاصرته في دير الغصون شمال طولكرم pic.twitter.com/Jg2Jsm9izj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2024

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم في بيان مقتضب أن مقاوميها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في دير الغصون.

مصادر محلية: إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات جديدة في المنزل الذي دمره الاحتلال في دير الغصون شمال طولكرم pic.twitter.com/LL9UbTKImW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2024

وأكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال انتشلت جثماناً من تحت أنقاض المنزل الذي هدمته في دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تحتجز الجثمان.

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت أن جرافات الاحتلال انتشلت جثمان شهيد بعد هدم المنزل في بلدة دير الغصون ومنعت الإسعاف من الوصول إليه. كما قالت إن أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون بطولكرم وتفرض حظر تجوال.

13 ساعة من الحصار والاشتباك.. قوات الاحتلال تواصل حصار منزل بعد هدم أجزاء كبيرة منه في بلدة دير الغصون شمال طولكرم. pic.twitter.com/MlQxnj6sDn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2024

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول الى أحد الشهداء في محيط المنزل في دير الغصون.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات جديدة إلى دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية حيث تنفذ عملية عسكرية منذ نحو 10 ساعات.

شاهد| قوة عسكرية من جيش الاحتلال تتوجه نحو دير الغصون شمال طولكرم في ظل العدوان المتواصل عليها منذ ساعات pic.twitter.com/LwAEIvfYYP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2024

اعتقال فلسطينيين وهجوم مستوطنين في الخليل… والاحتلال يقتحم مدينة دورا

كما أفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من عرب الزويدين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في عرب الزويدين بمسافر يطا واشتبكوا معهم.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام قرية خرسا جنوب مدينة دورا بالضفة الغربية، وأغلقت شوارعها.

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في نابلس

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الشبان. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام العدو أن المستهدفين في عملية دير الغصون بطولكرم نفذوا عملية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أدّت لمقتل جندي، حسب زعمها.

وفي السياق، قال القيادي بحماس محمود مرداوي لقناة الجزيرة إن الاحتلال يحاول منع الضفة الغربية من أداء دور يخفف عملية الإبادة بغزة.

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية