موقع اكسيوس الأميركي: نحو 90 نائباً ديمقراطياً يحثون بايدن على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 12:36

موقع اكسيوس الأميركي: نحو 90 نائباً ديمقراطياً يحثون بايدن على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى “اسرائيل”

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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