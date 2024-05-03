حماس تشيد بانضمام تركيا لدعوى الإبادة الجماعية وقطعها العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” القرارات التي اتخذتها تركيا مؤخراً انتصاراً لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروّعة، ومنها وقف التعامل التجاري مع الكيان المحتل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني المجرم أمام محكمة العدل الدولية.

وعدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة هذه القرارات الشجاعة امتداداً وانعكاساً لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.

ودعت الحركة كافة الدول، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني النازي، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

المصدر: مواقع