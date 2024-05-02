مراسل المنار : قصف مدفعي معادٍ يستهدف منطقة عين الزرقاء  ‫في أطراف علما الشعب – طيرحرفا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2024 - 15:34

مراسل المنار : قصف مدفعي معادٍ يستهدف منطقة عين الزرقاء  ‫في أطراف علما الشعب – طيرحرفا

منذ 20 mins 2 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة