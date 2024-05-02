الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة  ‫اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 15:34

الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة  ‫اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات

منذ 22 mins 2 May، 2024
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