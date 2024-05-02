كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور “نتساريم” وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 12:32

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور “نتساريم” وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون

منذ 42 mins 2 May، 2024
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