كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور “نتساريم” وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 12:32
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
مراسل المنار: اصابة 10 مواطنين بقصف للعدو استهدف أرضاً زراعية تؤوي نازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة
مئات الطلبة من جامعة كاليفورنيا يرفضون اخلاء الخيام ويعتصمون في الحرم الجامعي للمطالبة بوقف الحرب على غزة
الواشنطن بوست: ارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الاميركية إلى 1700
سي ان ان نقلاً عن شرطة لوس أنجلوس: عدد المتظاهرين المناصرين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا أكبر مما كنا نتوقع
رويترز: 57 نائباً ديمقراطياً يوقعون رسالة تدعو بايدن لاتخاذ كل اجراء ممكن لثني نتنياهو عن شن هجوم شامل على رفح
الخارجية الايرانية: فرض عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمها لكيان العدو وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل
حمدان: الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله أساليبه وأدواته
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
رويترز: 57 نائباً ديمقراطياً يوقعون رسالة تدعو بايدن لاتخاذ كل اجراء ممكن لثني نتنياهو عن شن هجوم شامل على رفح
مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدناً وبلدات عدة وتشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة
رويترز: 57 نائباً ديمقراطياً يوقعون رسالة تدعو بايدن لاتخاذ كل اجراء ممكن لثني نتنياهو عن شن هجوم شامل على رفح
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور “نتساريم” وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون
منذ 42 mins
2 May، 2024
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محور نتساريم
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