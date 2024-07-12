سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعات جنود وآليات العدو على طول خط الامداد في محور نتساريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 16:36

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعات جنود وآليات العدو على طول خط الامداد في محور نتساريم

منذ 38 mins 12 July، 2024
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