تقرير أممي: العدوان الصهيوني على غزة أدى إلى تراجع التنمية البشرية في فلسطين 17 عاما

أفاد تقرير للبرنامج الإنمائي ولجنة إسكوا، بأن ما لا يقل عن 5% من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا في الحرب، مشيرا إلى أن الحرب ستظل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة على الفلسطينيين.

وشدد التقرير الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى نحو 46% بعد 6 أشهر من الحرب، ويمكن أن يرتفع إلى نحو 48% بحلول الشهر التاسع من الحرب.

وعن معدلات الفقر، قال التقرير، إن معدل الفقر في غزة سيرتفع من نحو 39% إلى 61% إذا امتدت الحرب إلى 9 أشهر.

وخلص البرنامج الإنمائي ولجنة إسكوا في تقريرهما الصادر اليوم الخميس، إلى أن 6 أشهر من الحرب في غزة أدت إلى تراجع التنمية البشرية في فلسطين 17 عاما.

ودخلت العدوان الصهيوني على غزة يومها الـ209، في ظل حبس الأنفاس من عملية عسكرية مرتقبة في رفح التي تأوي أكثر من مليون فلسطيني من السكان والنازحين، فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول صفقة جديدة تفضي إلى تبادل للأسرى.

المصدر: وكالات