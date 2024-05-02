المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدف حيوي في ايلات “أم الرشراش”

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس استهداف مجاهديها هدفاً حيوياً في إيلات “أم الرشراش”، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق صباح اليــوم الخميس المـــــوافق 2 / 5 / 2024 ، هــــــدفاً حيويــــاً في إيلات ” أم الرشراش “ بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٣ – شوال – ١٤٤٥ هـ

المصدر: موقع المنار