طيران العدو الاسرائيلي يستهدف المحافظة الوسطى لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2024 - 02:38

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف المحافظة الوسطى لقطاع غزة

منذ 29 mins 1 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة