مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة وسط مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 01:48

مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة وسط مدينة رفح جنوب غزة

منذ 33 mins 22 May، 2024
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