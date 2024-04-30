إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعملية طعن بطولية وقعت قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب الذي نفذ عملية الطعن قرب باب الساهرة، في حين انتشر جيش الاحتلال بكثافة بعد إصابة أحد جنوده بالعملية.

وتحدثت مصادر محلية أن”منفذ العملية هو سائح تركي”.

لحظة نقل الشرطي المصاب في عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس

وتتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، والتي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين، ردا على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

وقبل يومين، أصيب جندي من جيش الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللها إلقاء عبوات ناسفة وحجارة.

وبحسب ما رصده مركز معلومات فلسطين “معطي” مؤخرا، فقد وقعت 8 أعمال للمقاومة في الضفة، بينها عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب عملية إلقاء عبوات ناسفة و4 مواجهات وإلقاء حجارة في مناطق عدة بالضفة، ومظاهرة واحدة.

المصدر: مواقع