البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر اتفقا على مواصلة التنسيق بشكل مباشر ومن خلال الفرق المعنية خلال الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 03:22
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قوات الأمن الأميركية تحاول تفريق المعتصمين في جامعة جنوب كاليفورنيا المنددين بدعم واشنطن للعدوان على قطاع غزة بالقوة
السيد إبراهيم رئيسي: الحراك الطالبي الذي يجتاح جامعات العالم دعماً لغزة حدث كبير ولا يمكن قمعه عبر اعتقال الطلاب
وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يعتبر عبر منصة X أن أي صفقة "سيئة" لتبادل الأسرى تساوي حل الحكومة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر اتفقا على مواصلة التنسيق بشكل مباشر ومن خلال الفرق المعنية خلال الأيام المقبلة
منذ 14 mins
30 April، 2024
عاجل
البيت الابيض
الولايات المتحدة
قطر
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