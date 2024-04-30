القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 01:20

القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

منذ 52 mins 30 April، 2024
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