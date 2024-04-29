مراسل المنار: قصف مدفعي للعدو على أطراف بلدات حانين وطيرحرفا والجبين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:04

مراسل المنار: قصف مدفعي للعدو على أطراف بلدات حانين وطيرحرفا والجبين جنوب لبنان

منذ 29 mins 29 April، 2024
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