إذاعة جيش العدو: إطلاق حوالي 15 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:04

إذاعة جيش العدو: إطلاق حوالي 15 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي

منذ 44 mins 29 April، 2024
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