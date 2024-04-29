سرايا القدس – مجموعات جبع: تمكن جند الكتيبة في تمام الساعة ٣:٣٥ من مهاجمة دورية عسكرية لقوات الاحتلال بشكل مباشر على مدخل بلدة جبع ” الفوارة” وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:04

سرايا القدس – مجموعات جبع: تمكن جند الكتيبة في تمام الساعة ٣:٣٥ من مهاجمة دورية عسكرية لقوات الاحتلال بشكل مباشر على مدخل بلدة جبع ” الفوارة” وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله

منذ 58 mins 29 April، 2024
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