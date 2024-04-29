اتساع رقعة الإحتجاجات الطلابية في الجامعات حول العالم نصرةً لغزّة

تتواصل التظاهرات الطلابية في مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسط تزايدٍ في أعداد المشاركين فيها، دعما لفلسطين واحتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة.

ورغم الاعتقالات والتهديد بفرض عقوبات ٍ بفصلهم ، تتصاعد ُ التحركات الطلابية في الجامعات الأميركية دعما لقطاع غزة ورفضا للتواطئ الاميركي بشلال الدم الفلسطيني

واستأنف طلاب جامعة “ييل” الأمريكية اعتصامهم المفتوح، دعمًا لفلسطين وتنديدًا بالحرب المستمرة على قطاع غزة.

وبعد حملة اعتقالات واسعة، أعاد الطلاب المطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة مطالباتهم للجامعة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال ومؤسساتها، ناصبين 40 خيمة اعتصام في الحرم الجامعي

وبعد أن امتدت التظاهرات الجامعية الطلابية إلى أكثر من 44 جامعة في 25 ولاية أمريكية، توسعت الإحتجاجات الى الجامعات الكندية ففي مدينة مونتريال الكندية أقام طلاب مخيماً على أرض جامعة ماكجيل، مستلهمين حركة التضامن مع غزة في الجامعات بالولايات المتحدة.

وأمام الحرم الجامعي بمدينة مونتريال، أقام عدد من الطلاب مخيمًا للتعبير عن دعمهم لفلسطين، مطالبين جامعتهم بـ”إنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة”، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي. ورفع طلاب في جامعة ماكجيل، لافتةً كتبت عليها عبارة “لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية”، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ووقف الاستثمارات في إسرائيل.

وفي إيران خرج الطلاب الجامعيون في تظاهرة مؤيدة للحركة الاحتجاجية الطلابية في أمريكا والغرب ضد السياسات الداعمة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.



الى ذلك رحّبت الأطر الطلابية في قطاع غزة، بكافة خطوات التضامن والتّفاعل التي تقدّمها عشرات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، انتفاضةً وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي قطاع غزة.

وأشار طلاب غزة إلى أن هذا يذكّر بتاريخهم في النضال الطلابي وكذلك الانتفاضات الطلابية عام 1968، التي تحدّت الإمبريالية من فيتنام إلى فلسطين وأعادت تشكيل وجه أوروبا والولايات المتحدة.

ووجّه أطفال فلسطينيون، رسالة شكر وعرفان إلى طلاب الجامعات الغربية لموقفهم التضامني مع قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار