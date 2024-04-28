اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة بيت سيرا غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 01:58

اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة بيت سيرا غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 25 mins 28 April، 2024
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