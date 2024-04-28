اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة بيت سيرا غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 28 2024 - 01:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية شنت هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على أهداف عسكرية للعدو في مستعمرة المنارة
المقاومة الإسلامية: الهجوم المركب استهدف مقر القيادة العسكرية في المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
الشيخ نعيم قاسم: المبادرات لقضية لبنان وجنوبه غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسها وقف إطلاق النار في غزة
الشيخ نبيل قاووق: المسيّرات الانقضاضية للمقاومة نجحت في تجاوز دفاعات العدو بنسبة 96% وهي وصلت إلى حيث أرادت المقاومة
الصحة في غزة: أهالي قطاع غزة يشربون مياها غير آمنة بسبب توقف مختبر الصحة العامة وعدم سماح العدو بإدخال الكلور
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف فرق الانقاذ والاسعاف أثناء عملها الميداني في قطاع غزة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الوحدة الصاروخية استهدفت تمركزا لجنود وآليات العدو في منطقة شراب العسل شرق خانيونس
حماس: شدد الحضور على ضرورة تطوير العمل الوطني والميداني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته
تواصل الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية والأوروبية ضد كيان العدو ودعم الدول له في عدوانه على قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الاعلام الفلسطيني: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال جنين في الضفة الغربية المحتلة
تواصل الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية والأوروبية ضد كيان العدو ودعم الدول له في عدوانه على قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة بيت سيرا غرب رام الله بالضفة المحتلة
منذ 25 mins
28 April، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة
مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: ️الاحتجاجات في الجامعات لم تنشأ بسبب معاداة اليهود بل من صدمة عميقة إزاء العنف البشع والعشوائي لـ”إسرائيل” في غزة
مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: احتجاجات جامعة كولومبيا كشفت أزمة في السياسة الخارجية الأميركية وعلى وجه التحديد علاقتها الوثيقة مع “إسرائيل”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة