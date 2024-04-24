مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2024 - 02:22
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سرايا القدس قصفت بقذائف الهاون تجمعاً للعدو في موقع البيدر غرب مدينة غزة ومقر الفرقة 162 جنوبها
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الأنصار مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة "زيكيم" العسكرية برشقة صاروخية من نوع "107"
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات جنود الاحتلال شرق جباليا وفي محيط "نتساريم"
مراسل المنار: انتشال 4 شهداء إثر القصف الصهيوني الذي استهدف منزلاً شمال النصيرات قبل يوم
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نحذر من توغل واسع النطاق في مدينة رفح لأنه قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم البشعة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف "الإسرائيلي" على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف "الإسرائيلي" على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
منذ 20 mins
24 April، 2024
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