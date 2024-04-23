ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انحسار مخاوف نشوب توتر أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2333.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش. ولم تتغير العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2346.70 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار.

المصدر: رويترز