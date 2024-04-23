تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وردا على الاعتداءات.

واعلنت المقاومة عن استهداف تجهيزات تجسسيّة في موقعي الوزّاني وحانيتا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

هذا ونشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام عند الحدود مع لبنان.

شهيد على طريق القدس

وفي السياق زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد خليل عطية “ساجد” مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد خليل عطية “ساجد” مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي