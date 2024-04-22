وصل الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي الى باكستان مستهلا زيارة رسمية ليومين يلقتي خلالها نظيره آصف علي زرداري، ورئيس الحكومة شهباز شريف،على ان ينتقل بعدها لزيارة سيرلانكا.

ويرافق رئيسي وفدا وزاريا وآخر من رجال الأعمال الايرانيين ،وقد اكد قبل توجهه إلى باكستان ، أن طهران عازمة على مواصلة سياساتها في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مشيرا الى ان هدف هذه الزيارة تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان وسريلانكا.

، مضيفا أنه سيجري محادثات مع الطرف الباكستاني حول تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاقتصاد. وشدد الرئيس الايراني على التطلع لتحقيق تبادل تجاري بين إيران وباكستان يصل إلى 10 مليار دولار.

المصدر: قناة المنار