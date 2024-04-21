قدم النائب في مجلس الدوما الروسي، أنطون نيمكين نصيحة للجميع بحذف التطبيقات غير المستخدمة في الهاتف الذكي لمنع تعرضه للقرصنة.

قال أنطون نيمكين نائب مجلس الدوما والعضو في لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:” من أجل حماية هاتفك من القرصنة يجب عليك إزالة التطبيقات غير المستخدمة على هاتفك الذكي والتقليل من وصول التطبيقات إلى الكاميرا ومسجل الصوت والتطبيق الخاص بتحديد الموقع الجغرافي”.

وأضاف نيمكين: “في الواقع، يمكنك حماية نفسك من القرصنة بكل بساطة، مع شرط ألا تتبع الروابط المشبوهة على الإنترنت، ولا تفتح رسائل من مستخدمين مجهولين في البريد والرسائل الفورية، وكذلك يجب تجنب تنزيل التطبيقات من مواقع لم يتم التحقق منها”.

المصدر: نوفوستي