أعلنت الدفاعات الجوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنها أسقطت أجساماً طائرةً فوقَ اصفهان، مؤكدة جهوزيتها لصد أي عدوان على اراضيها.

وأوضح قائدُ الجيشِ الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي اوضح أنّ الانفجاراتِ التي سُمعت في سماءِ أصفهان كانت ناجمةً عن تصدي أنظمةِ الدفاعاتِ الجويةِ واستهدافِها عدداً من الأجسامِ الطائرةِ من دونِ أن يتسببَ ذلك في وقوعِ أيِّ أضرارٍ أو خسائر. وأضاف في موقفٍ له أنَّ الخبراءَ المعنيينَ يقومون بالتحقيقِ في أبعادِ الحادث، وسيُطلعون الرأيَ العامَّ على النتائجِ التي يتمُّ التوصلُ اليها.

وحذر قائدُ القوةِ البرية في الجيش الايراني كيومرث حيدري كيانَ العدوِ من ارتكابِ أيِّ خطأٍ ضدَ ايران. وقال إنه “إذار ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ سيعاقَبُ بشكلٍ أشدَ قسوة، وإذا ظهرت أجسامٌ مشبوهةٌ في سماءِ البلاد مثلَ حادثةِ الليلةِ الماضية في أصفهان فلن تَسلَم من استهدافِ قواتِنا الدفاعية”.

بالفيديو | مشاهد من أصفهان تظهر الحياة الطبيعية في المدينة

ومن جهته أكد قائد نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان العميد سياوش ميهن دوست تعامل الدفاع الجوي مع جسم مشبوه، من دون تسجيل اي أضرار أو أي حادث او اي خسائر.

وقال دوست “الصوت الذي سمع هذا الصباح في أصفهان، لم يكن انفجارا، بل كان إطلاق صواريخ من أنظمة الدفاع الجوي القوية على جسم ما ولم تحدث أي أضرار والدفاع الجوي الإيراني مستعد لمواجهة بقوة أي عدو يهدد أرض أو جو جمهورية إيران الإسلامية”.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد نقلت في ساعات الفجر أن الكيان الصهيوني نفذ ضربات انتقامية ردا على الضربة الإيرانية التي تلقاها السبت الماضي. وكان لافتا الإعلان والتهليل لما حدث جاء من واشنطن من دون تأكيد الخبر من أي مصدر آخر حتى من قبل كيان العدو الصهيوني.

المنشآت النووية في اصفهان تتمتع بأمن تام

وأظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، تتمتع بأمن تام ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها. وتشير المشاهد التي سجلت الى نشاط الدفاعات الجوية في بعض أنحاء البلاد، وتصديها للمسيرات بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا وليس بأنظمة دفاع صاروخية.

كما ان نشاط الدفاعات الجوية طبيعي تماما وفي حالة تأهب بنسبة 100%. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إطلاق أنظمة دفاع صاروخية.

بالفيديو | مشاهد من جبل الطاقة النووية ومن جسر سي وسه بل في اصفهان اليوم

وأكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أنّ الرد الايراني على هجوم كيان العدو على القنصلية الايرانية في دمشق كان خطوة ضرورية، وعززت من اقتدار ايران.

وفي كلمة له خلال زيارة مدينة دامغان في محافظة سمنان وسط البلاد، قال السيد رئيسي إنّ هذا الرد عكس قوة وإرادة الشعب الايراني الحديدية ووحدته.

وقال السيد رئيسي “ايران تخوض حرب ارادات وقد انتصرت في هذه الحرب وستواصل تحقيق الانتصارات”، وشدد على أن “عملية الوعد الصدق ترمز إلى اقتدار ايران وساهمت في تعزيز الوحدة في البلاد وكانت عملية ضرورية، وعكست قوة ايران وارادة شعبها الحديدية ووحدته”.

وأكد السيد رئيسي أن “كل اطياف الشعب والتيارات السياسية تجمع على ان الرد الايراني على العدوان الاسرائيلي على القنصلية في دمشق غزز من قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

عودة جميع الرحلات الجوية في ايران الى طبيعتها

وعادت بعض الرحلات الجوية في مطاري الامام الخميني (رض) ومهراباد في طهران والتي تم تأجيلها أو تعليقها صباح اليوم الى وضعها السابق. وكان قد تم تعليق بعض الرحلات الجوية في مطاري الامام الخميني (رض) ومهرآباد صباح اليوم بعد تفعيل الدفاعات الجوية الايرانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد تم استئناف رحلات المغادرة من مطار الامام الخميني (رض) وتم فتح مكاتب الطيران واستئناف إصدار بطاقات الطيران للركاب.

كما افادت المعلومات بأن رحلة الخطوط الجوية الايرانية “روما-طهران” التي غيرت مسارها الى مطار أنقرة بسبب إغلاق مطار الإمام الخميني (رض) ومهراباد والمطارات البديلة كمطار أصفهان، ستعود إلى مطار الإمام مرة أخرى وستهبط على المدرج بعد دقائق قليلة.

وايضا عادت رحلات مطار مهرآباد في طهران الى وضعها السابق، ولكن بسبب التأخير لعدة ساعات في بعض الرحلات يطلب من الركاب التحقق من مواعيد الرحلات قبل المغادرة الى المطار.

مدينة طهران صباح اليوم الجمعة

بن غفير: مسخرة

ووصفت الوزير الصهيوني ايتامار بن غفير في تعليق له عبر منصة اكس بكلمة ” مسخرة” تزامنا مع اخبار الهجوم الفاشل بالمسيرات على اصفهان .

وفسر معلقون كلام بن غفير على انه انتقاد لحكومته على هذا الهجوم الخجول كرد على الضربة الايرانية لقواعد الاحتلال مؤخراً برغم عدم صدور اي موقف رسمي عن تل ابيب يتبنى الهجوم على اصفهان.

زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد علق على كلام بن غفير قائلا انه لم يحدث من قبل أن ألحق وزير مثل هذا الضرر الكبير بأمن دولته وصورتها ومكانتها الدولية وفي تغريدة لا تغتفر مكونة من كلمة واحدة نجح بن غفير في السخرية من الكيان الإسرائيلي وفضحها من طهران إلى واشنطن.

وأضاف لابيد “أي رئيس وزراء آخر كان ليطرد بن غفير من الحكومة هذا الصباح، وحتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون كالغنم ليسوا متفلتين من المسؤولية بل إنهم جزء من فشل لا يغتفر في الأمن والسمعة”.

وحول التعاطي الصهيوني مع هذا الحادث، تعليق لمحلل الشؤون الصهيونية في قناة المنار حسن حجازي.

شركات طيران تلغي رحلاتها الجوية إلى الكيان الإسرائيلي بعد حادثة أصفهان

وألغت شركات طيران رحلاتها الجوية من وإلى الكيان الإسرائيلي، في أعقب التصدي الايراني لأجسام مسبوهة في أصفهان. وشركات الطيران التي ألغت رحلاتها، اليوم، هي: KLM، “سويس إير”، “أوستريان إيرلاينز” و”لوفتهانزا”. وألغت هذه الشركات رحلاته اليوم فقط.

وأشارت القناة 12 إلى قلق في تل أبيب من احتمال استمرار إلغاء الرحلات الجوية في الأيام المقبلة أيضا. ويتوقع أن يمر في مطار بن غوريون 50 ألف مسافر اليوم.

وكانت شركة KLM قد أوقفت رحلاتها الجوية من الكيان وإليه في أعقاب الرد الإيراني، مطلع الأسبوع الحالي، وكان مقرر أن تعود اليوم إلى تسيير رحلاتها الجوية، إلا أنها ألغت هذه الرحلات بعد حادثة أصفهان.

وأعلنت شركة الطيران الهندية تعليق رحلاتها الجوية حتى نهاية تيسان/أبريل الجاري. وكانت قد أوقفت هذه الشركة رحلاتها الجوية في أعقاب الرد الإيراني واليوم أعلنت عن تمديد إلغاء رحلاتها.

وليس واضحا حاليا متى ستستأنف شركة “يونايتد إيرلاينز” رحلاتها الجوية بعد أن أوقفتها سابقاً، فيما أعلنت شركة “إيزي جيت” عن وقف رحلاتها الجوية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوير المقبل، كما أعلنت شركة “إير كندا” أن رحلاتها الجوية ستتوقف حتى بداية حزيران/يونيو المقبل.

المصدر: قناة المنار + مواقع + يونيوز