واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها مستهدفة مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

في السياق استهدف المقاومون تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) من نهار يوم الجمعة 19-4-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 19-04-2024 م

‏10 شوال 1445 هـ

واستهدف المقاومون التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 19-4-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 19-04-2024 م

‏10 شوال 1445 هـ

اعتداءات

افاد مراسل المنار ان الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة المنصوري – حي المشاع كما نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت بلدة عيترون.

المقاومة تزف شهيدا

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله “أبو هادي” مواليد عام 1969 من بلدة عيناثا وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الشهيد المجاهد السيد محمد حسن عبد المحسن فضل الله والذي ارتقى صباحَ يومِ الجمعة المبارك شهيدًا على طريق القدس.

الشهيد من مواليد العام 1969 حاصل على شهادة الماجيستير في العلوم ولديه أربعة أبناء. عمل منذ العام 1996 في عدة مواقع في المؤسسة منها شؤون العاملين الاجتماعية، والتجهيز التربوي، كما عمل مديرًا لمكتب المدير العام، إلى أن استلم إدارة إنتاج وتوزيع المناهج التعليمية حيث قضى في هذا الموقع مسيرته المهنية وكان نعم المربي المتفاني خاتمًا حياته المباركة بالشهادة في الخطوط الأمامية في مواجهة العدو الإسرائيلي..

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة من أسرتها التعليمية والتربوية ومن عائلة الشهيد بأسمى آيات العزاء والمواساة، والتهاني والتبريكات لنيله وسام الشهادة على طريق القدس.