وصف المؤتمر الشعبي اللبناني “الفيتو الأميركي حول مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر إلى الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، بأنه عدوان على كل العرب والعدالة الدولية”.

وقال في بيان “مرة جديدة تثبت الإدارة الأميركية انحيازها السافر للكيان الصهيوني الغاصب، وعداءها للعرب ولكل شعوب العالم الداعية للعدالة، عندما استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني في إقامة دولة بعضوية كاملة المواصفات في منظمة الأمم المتحدة”.

ولفت الى ان “هذا الفيتو الأميركي هو علامة سوداء تضاف إلى السجل الأسود في نظرة الادارة الأميركية إلى الشعب الفلسطيني، والى تعاملها مع العرب، بمثل ما يؤكد زيف المواقف الأميركية الأخيرة حول حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة”. واعلن ان “تاريخ المواقف الأميركية من كل مجريات الصراع العربي الإسرائيلي، وادارتها للعدوان الصهيوني الوحشي المستمر على غزة، واعطائه المزيد من الضوء الأخضر لمتابعة حرب الابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، يستوجب كل ذلك من النظام الرسمي العربي إعادة نظر بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، واتباع سياسة جديدة تفرض وقف الاستهتار الأميركي بالعرب ودولهم ومواقفهم”.

وختم “اننا إذ نندد بالفيتو الأميركي الجديد في مجلس الأمن، نؤكد حاجة العالم إلى اعادة النظر بأسس تركيب هذا المجلس وإلغاء ما يسمى زورا حق الفيتو، لوقف الهيمنة الأميركية على الأمم المتحدة والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام