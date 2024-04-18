فيديو | رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية على المدن المحتلة وغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 13:36
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قاآني لهنية: أبناؤكم وأحفادكم ينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية
فيديو | رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية على المدن المحتلة وغلاف غزة
منذ 23 mins
18 April، 2024
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
سرايا القدس تعرض مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المدن المحتلة ومغتصبات غلاف غزة.
الصواريخ الفلسطينية
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