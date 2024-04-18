المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة “فلاح” من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 10:32
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قائد الحرس الثوري في رسالة تعزية إلى هنية: دماء الشهداء ومن سبقهم تؤكد مدرسة الجهاد التي يعيش فيها القادة وأبناؤهم
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قاآني لهنية: أبناؤكم وأحفادكم ينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
العميد اسماعيل قآني: لقد ارتقى أبناؤكم وأحفادكم شهداء على طريق القدس وفي سبيل القضية الأشرف في عصرنا الحاضر
قاآني لهنية: أبناؤكم وأحفادكم ينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة “فلاح” من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
منذ 10 mins
18 April، 2024
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